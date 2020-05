Violenta esplosione e incendio in centrale elettrica a Pozzuoli, paura tra i residenti

Una violenta esplosione nella notte ha scatenato un incendio in una centrale elettrica dell’Enel in via Fascione a Pozzuoli. Le fiamme, che hanno avvolto l’intera struttura che sorge tra lo svincolo della tangenziale est-ovest di NAPOLI e il complesso Olivetti – sono state precedute da un boato, talmente forte da svegliare e allarmare numerose persone nella zona.

Una nube di denso fumo nero ha avvolto l’area. Per fortuna non vi sono state conseguenze a persone. L’esplosione sarebbe avvenuta nel locale in cui si trova un trasformatore, collegato a serbatoi di combustibile. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco ed i carabinieri di Pozzuoli. Gran parte della città di Pozzuoli è andata in black out elettrico.

Un episodio analogo era già accaduto il 18 aprile del 2019: anche in quell’occasione un vasto incendio scoppiò all’interno dell’area dove sorge la cabina primaria dell’Enel.

A cura di Francesco Ladisa

