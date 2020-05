Coronavirus, in Alto Adige si accelera la fase 2: via libera a negozi, parrucchieri, bar e ristoranti

In Alto Adige si accelera la Fase 2 e si anticipa la riapertura di negozi e varie attività. E’ stata infatti approvata una legge ad hoc dal Consiglio provinciale di Bolzano in seduta notturna, con 28 sì, un no e sei astensioni.

Dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, che dovrebbe avvenire al più tardi nel primo pomeriggio di oggi, i negozi potranno riaprire immediatamente, ma l’assessore al Commercio ha invitato i negozianti a ripartire più in sicurezza domani o Lunedì.

Prevista la riapertura di parrucchieri e anche bar e ristoranti nella giornata di Lunedì 11 Maggio. Sempre secondo le misure di sicurezza richieste. “La Provincia di Bolzano intende affrontare questa Fase 2 all’insegna dell’applicazione della nostra autonomia”, ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher

Dall’11 via libera anche alle attività artistiche e culturali compresi musei, biblioteche e centri giovani. Dal 25 maggio si prevede invece la riapertura di strutture ricettive e impianti a fune. I servizi di assistenza all’infanzia potranno riprendere dal 18 maggio con gruppi ridotti, da domani invece già i servizi sociali.

Il testo di questa ordinanza locale, che interessa la provincia di Bolzano, prevede il divieto di assembramento, l’osservanza di una distanza di due metri e un adeguato rapporto tra superficie e persone per tutte le attività economiche. Tuttavia, i sindaci e le sindache possono adottare misure più restrittive.

A cura di Francesco Ladisa

