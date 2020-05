Ultim’ora protezione civile: chiesta proroga di altri 6 mesi dello stato di emergenza

La Protezione Civile ha chiesto espressamente al governo di prorogare di altri sei mesi lo stato di emergenza sanitario nazionale proclamato il 31 gennaio 2020 e la cui scadenza era fissata per il 31 luglio 2020. La proposta è arrivata assieme ad altri documenti inviati dai dipartimenti e dai ministeri al governo per la realizzazione del Decreto Rilancio.

L’ipotesi è quella di posticipare il termine dello stato d’emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 senza che vi siano “nuovi o maggiori oneri per le casse dello Stato”, secondo quanto riferito nel documento contenente le varie proposte.

Lo “stato di emergenza” e la sua proroga non sono da confondere con il “lockdown” e l’allungamento della quarantena: si tratta di due concetti diversi.

Nella relazione la Protezione Civile spiega che la proposta nasce anche dall’impossibilità di superare i contesti emergenziali per cui è stato necessario dichiarare lo stato d’emergenza. Per questo motivo, anche sulla base della situazione epidemiologica attuale che potrebbe necessitare di ulteriori interventi e importanti decisioni sanitarie nei prossimi mesi, “prevede la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi”.

Inoltre la proposta si limita a prorogare la durata dello stato d’emergenza e delle contabilità speciali “per il proseguimento degli interventi necessari, nel limite delle risorse già stanziate gli stessi”. Pertanto non sarebbero previste nuove spese da parte dello Stato.

