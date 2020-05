Aggiornamenti coronavirus 9 maggio 2020 della Protezione Civile: tanti miglioramenti oggi

Giornata ricca di miglioramenti e notizie positive sul fronte coronavirus: dai dati diffusi dalla Protezione Civile spicca all’occhio il forte aumento dei guariti (oltre 4.000 in un giorno) ed il totale che arriva a 103.032 guariti dal Covid-19.

Calano i nuovi contagi: sono 1.083 i nuovi tamponi positivi rilevati dalle strutture sanitarie (mentre ieri erano stati 1.327).

Calano anche i nuovi decessi e si svuotano in maniera sostanziosa anche i reparti Covid degli ospedali, sia per quel che riguarda le terapie intensive e sia per i posti letto con sintomi più lievi. Molto probabilmente entro domani il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva si porterà sotto i 1.000 per la prima volta dopo quasi 75 giorni.

Questi miglioramenti NON devono far abbassare la guardia: la FASE 2 potrebbe causare un nuovo aumento dei contagi e proprio per questo sarà indispensabile continuare a seguire le regole, adottare gli opportuni distanziamenti sociali ed utilizzare le mascherine.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 9 maggio 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 1.083 (-244 rispetto a ieri)

– 30.395 vittime (+194 rispetto a ieri)

– 103.031 guariti (+4.008 rispetto a ieri)

– 85.521 casi ATTUALMENTE positivi* (-3.119 rispetto a ieri)

– 1.034 in terapia intensiva (-134 rispetto a ieri)

– 13.834 ricoverati con sintomi (-802 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 218.268 (+1.083 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

///PUBBLICATE LE F.A.Q. DELLA FASE 2, ECCO COSA POTREMO FARE///

L’82% (circa 73.000) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 14,4% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 21,1% almeno due patologie e il 60,9% ben tre patologie; solo il 3,6% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia.

/// UFFICIALE: chi guarisce sviluppa gli anticorpi dal coronavirus///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook