Aumentano le nubi, stasera inizia il forte peggioramento con piogge e temporali

Ve ne parlammo già ieri ma ora è ancor più evidente osservando il satellite: le nubi sono in netto aumento sulla nostra penisola e ad ovest della Sardegna avanza una forte perturbazione carica di temporali e piogge pronta ad investire il centro-nord nella giornata di domani.

Questo ammasso di nubi e temporali approccerà la Sardegna già questa sera, riuscendo ad interessare anche Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Notiamo tante nubi anche al sud e localmente sul centro-nord, ma si tratta di nubi in gran parte prive di piogge.

Previsioni per oggi 10 maggio 2020

Cieli nuvolosi al mattino su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Molise. Annuvolamenti più blandi, alternati a sprazzi di Sole, su Lazio, Abruzzo, Sicilia e gran parte del nord. Dal pomeriggio cieli poco nuvolosi alternati al sereno sul centro-sud, mentre la copertura nuvolosa è attesa in intensificazione su nord-ovest e Sardegna in attesa delle piogge in serata. Attenzione a possibili forti temporali sulla Sardegna dopo le 21.00/22.00.

Clima caldo al sud con temperature localmente fino a 26-27°C, laddove splenderà il Sole. In assenza del Sole le temperature non andranno oltre i 22-23°C.

Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali (scirocco) su gran parte del sud.

Le previsioni per l’inizio di settimana a cura di Raffaele Laricchia:

A cura di Raffaele Laricchia

