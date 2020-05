Forte maltempo in arrivo da stasera: l’avviso dell’Aeronautica Militare

Un’intensa perturbazione atlantica interesserà fra stasera e la giornata di domani le regioni centro-settentrionali apportando forte maltempo. I fenomeni si concentreranno in particolar modo sul Nord Italia, Toscana e Sardegna.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

AVVISO FENOMENI INTENSI AERONAUTICA MILITARE

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

– DALLA PRIMA SERATA DI OGGI, DOMENICA 10 MAGGIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU PIEMONTE OCCIDENTALE E LIGURIA CENTRO-OCCIDENTALE, IN ESTENSIONE ALLE RESTANTI AREE DELLE REGIONI

APPENA CITATE DALLA MATTINA DI LUNEDI’ 11 MAGGIO 2020.

IN PARTICOLARE I FENOMENI RISULTERANNO PIU’ INTENSI SUL PIEMONTE SETTENTRIONALE;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI’ 11 MAGGIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU TOSCANA SETTENTRIONALE E LOMBARDIA;

– DALLA MATTINATA DI DOMANI, LUNEDI’ 11 MAGGIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA. SI PREVEDE ALTRESI’ DALLA MATTINA DI DOMANI, LUNEDI’ 11 MAGGIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTO FORTE SUDOCCIDENTALE SULL’APPENNINO SETTENTRIONALE E RESTANTE LIGURIA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

