Germania, il coronavirus diventa un incubo: in migliaia protestano in strada contro le restrizioni

Il coronavirus sta diventando un vero e proprio incubo per la popolazione tedesca: decine di migliaia di persone si sono riversate per le strade delle principali città della Germania in segno di protesta contro le restrizioni nonostante queste fossero in via di allentamento.

Le situazioni più critiche si sono registrate a Berlino, Monaco, Francoforte e Stoccarda: quest’ultima è stata invasa da decine di migliaia di persone che hanno marciato verso il Cannstatter Wasen, un’area gigantesca dedicata agli eventi pubblici in riva al fiume Neckar.

Nella capitale Berlino la situazione è degenerata soprattutto dal punto di vista sanitario: tantissimi dei partecipanti alla manifestazione non hanno rispettato le misure di sicurezza, il distanziamento sociale e l’uso della mascherina, comportando un grave rischio per la diffusione del coronavirus. Almeno 30 persone sono state arrestate davanti al parlamento, proprio in virtù del non rispetto delle regole sanitarie.

Manifestazioni anche ad Alexanderplatz dove sono intervenuti gli agenti antisommossa con spray al pepe per disperdere la folla.

A Monaco, nel land più colpito dal coronavirus, si sono riuniti oltre tremila persone in segno di protesta contro il lockdown. Il raduno era stato autorizzato per un massimo di 80 persone ma la situazione è sfuggita di mano rapidamente così come in tutte le altre città tedesche.

Al centro della protesta c’è la limitazione dei diritti fondamentali, ormai sempre più insostenibile da parte del popolo tedesco.

A cura di Raffaele Laricchia

