Conte dice SI alla riapertura di parrucchieri, bar, ristoranti e negozi da Lunedì 18

E’ arrivato nelle ultime ore il si del premier Giuseppe Conte alla riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e negozi al dettaglio da Lunedì 18 Maggio.

E’ stata quindi trovata l’intesa fra Governo e regioni nell’incontro in videoconferenza tenutosi oggi pomeriggio tra il presidente del Consiglio , i ministri degli Affari Regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, e i presidenti di Regioni e province autonome.

«Nei prossimi giorni il ministro Speranza e l’Inail vi invieranno i protocolli per la ristorazione, i servizi alle persone (compresi estetisti e parrucchieri) e le attività legate alla balneazione». Queste le parole di Giuseppe Conte che ha così dato il via libera per le aperture a partire da lunedì prossimo. Speranza inoltre ha anche aggiunto: «Al momento tutti gli indicatori delle Regioni sono sotto controllo». Quindi non dovrebbero esserci distinzioni territoriali. Conte ha anche anticipato l’arrivo di un nuovo Dpcm nel fine settimana.

Il presidente del Consiglio ha detto anche che nel provvedimento «ci saranno parametri per intervenire con eventuali chiusure circoscritte territoriali, annunceremo riaperture di alcune attività ma lasceremo ai presidenti la possibilità di integrare la nostra proposta con ulteriori riaperture». Infine il premier ha anche spiegato: «Siamo disponibili in modo coordinato a procedere con le richieste che ci sono arrivate da Bonaccini».

Se un gran numero di negozi e attività ora chiuse potranno riaprire, resteranno ancora ferme invece palestre, piscine, discoteche, sale teatrali e cinematografiche, per cui il mantenimento delle distanze e delle misure di sicurezza richieste risulta più complesso.

A cura di Francesco Ladisa

