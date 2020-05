Coronavirus: Russia e Regno Unito scavalcano l’Italia per numero di contagi

Cambia improvvisamente la classifica dei Paesi più colpiti dal coronavirus, che sino a poche ore fa vedeva l’Italia come la terza nazione più colpita alle spalle di Stati Uniti e Spagna. Negli ultimi minuti Regno Unito e Russia hanno fatto un ulteriore balzo in avanti riuscendo a superare anche l’Italia per numero di contagi, la quale ore si pone al quinto posto davanti alla Francia.

Ovviamente c’è poco da sorridere: la situazione purtroppo continuare a peggiorare di giorno in giorno in tanti angoli del mondo e proprio la Russia rappresenta un vero e proprio campanello d’allarme con oltre 10.000 nuovi contagi al giorno. Fortunatamente i decessi sono “solo” 2.009 a fronte di oltre 220.000 casi di contagio in terra russa. Situazione ben più drammatica nel Regno Unito dove su 219.000 pazienti contagiati hanno perso la vita oltre 31.000 persone (numero di decessi superiore a quello dell’Italia).

Nel mondo le persone contagiate dal patogeno, secondo i dati ufficiali degli istituti sanitari, sono salite a 4.196.000 mentre i decessi ben 283.000. Si tratta di numeri destinati a salire vertiginosamente giorno dopo giorno nella speranza che il rapporto tra contagi e decessi si assottiglia sempre più grazie alle nuove terapie utili a fronteggiare la malattia e anche grazie all’avanzata della stagione estiva.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook