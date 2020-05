Roma, scossa di terremoto nella notte spaventa la Capitale, non ci sono danni

Una scossa di terremoto è stata registrata e avvertita al primissimo mattino, esattamente alle 05.03 di oggi 11 maggio 2020, nella zona di Roma. Il sisma è stato avvertito da quasi tutta la popolazione romana, svegliata improvvisamente da tremori e boati netti.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.3 sulla scala richter mentre l’ipocentro è avvenuto a 11 km di profondità. Epicentro localizzato sulla periferia di Roma, in prossimità del gran raccordo anulare tra il III Municipio e Colleverde.

Il terremoto è stato nettamente avvertito in tutta la Capitale da almeno 1/1,5 milioni di persone: essendo l’epicentro localizzato proprio su Roma, la percezione è stata netta con tremori e boati durati alcuni istanti ma chiaramente percepibili. In molti sono stati svegliati dal terremoto, che fortunatamente non ha causato danni a cose o persone.

Sisma avvertito anche nei centri abitati prossimi alla Capitale sin verso Tivoli, Monterotondo e Guidonia.

Ecco la “shakemap” dell‘INGV, che mostra l’area maggiormente interessata dallo scuotimento sismico (grossomodo le aree dove è stato avvertito maggiormente, colorate in celeste):

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Fonte Nuova RM 5 32562 32562 Mentana RM 9 22921 55483 Monterotondo RM 10 40830 96313 Roma RM 11 2864731 2961044 Guidonia Montecelio RM 13 88673 3049717 Sant’Angelo Romano RM 14 5018 3054735 Riano RM 15 10466 3065201 Ciampino RM 18 38412 3103613 Tivoli RM 18 56533 3160146 Castelnuovo di Porto RM 19 8630 3168776 Sacrofano RM 19 7740 3176516 Palombara Sabina RM 19 13269 3189785 Formello RM 20 12918 3202703 Frascati RM 20 22087 3224790 Capena RM 20 10592 3235382

A cura di Raffaele Laricchia

