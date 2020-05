Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale a largo della Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 sulla scala Richter è avvenuto nell’area del Tirreno meridionale a largo della Sicilia, alle 8:01.

La scossa, che si è verificata a una profondità di 30 km, ha avuto epicentro a una cinquantina di chilometri dalla costa, per tanto non risulta essere stata avvertita, salvo un leggerissimo tremore lungo il litorale palermitano (in corrispondenza del terremoto).

Ecco la mappa fornita dall’INGV:

A cura di Francesco Ladisa

