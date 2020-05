Incendio in ospedale Covid a San Pietroburgo: morti e persone evacuate

Tragico incidente in Russia, nella città di San Pietroburgo, dove un incendio è divampato all’interno di un ospedale dedicato a pazienti Covid.

Il bilancio è di 5 morti, rendono noto i Servizi di emergenza locale, secondo cui le fiamme si sono sviluppate nell’ospedale di San Giorgio, nel distretto di Viborgski. A causare l’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un corto circuito. Circa 150 persone sono state evacuate dall’ospedale.

Sull’accaduto gli inquirenti hanno aperto un’indagine per «omicidio di due o più persone dovuto a negligenza», che dovrà accertare il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio nella struttura ospedaliera.

Anche a Mosca, pochi giorni fa, un incendio era divampato in un ospedale che ha in cura pazienti Covid, facendo una vittima.

