Caldo estremo e forte scirocco in Sicilia: Palermo tocca i 39 gradi, divampano incendi

Come preannunciato l’anticiclone africano è arrivato sulle regioni centro-meridionali e sta portando temperature nettamente al di sopra delle medie insieme anche a forti correnti di scirocco.

Da stamane è piena estate in Sicilia dove le temperature stanno raggiungendo valori estremamente elevati soprattutto nell’area settentrionale dell’Isola, dove l’azione degli intensi venti meridionali che impattano sui rilievi (venti di caduta) provoca un forte riscaldamento dell’aria con condizioni di umidità molto bassa.

L’effetto combinato dei venti secchi e dell’aria molto calda in transito (22-23°C ad 850hpa, circa 1500 metri di quota) ha portato la colonnina di mercurio nel palermitano a schizzare sopra i 35°. Poco fa il capoluogo ha raggiunto addirittura i 39° (38,6 per la precisione alla stazione della rete Meteonetwork di Boccadifalco). Si tratta probabilmente di un valore termico record per Palermo per il mese di Maggio.

Complice il gran caldo stanno divampando dalla mattinata anche numerosi incendi nella provincia. I vigili del fuoco e i forestali sono impegnati a spegnere decine di incendi: il rogo più grave è quello divampato nella zona del santuario di Romitello, tra Partinico e Borgetto. Roghi si sono registrati anche ad Altofonte, Monreale, Collesano, Bagheria, Misilmeri e Caccamo. In azione anche un canadair.

Sono decine inoltre le telefonate arrivate da stamattina alla sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare caduta di alberi, cartelloni pubblicitari divelti, verande, cornicioni pericolanti e altri pericoli.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook