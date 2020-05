Aggiornamenti Protezione Civile Covid-19, 14 maggio: 992 nuovi casi, 262 decessi

Lieve aumento dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, nel suo consueto bollettino quotidiano: sono 992 le persone positive rilevate oggi, mentre ieri erano state 888. Purtroppo registriamo un lieve incremento dei decessi rispetto a ieri (262 i pazienti che non ce l’hanno fatta).

Grazie ai tanti guariti (quasi tremila) il totale delle persone attualmente positive scende ancora una volta nettamente confermando il trend di miglioramento iniziato ormai da quasi un mese.

Continua a scendere la pressione nei reparti di terapia intensiva dedicati al Covid-19. Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 14 maggio 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 992 (+104 rispetto a ieri)

– 31.368 vittime (+262 rispetto a ieri)

– 115.288 guariti (+2.827 rispetto a ieri)

– 76.360 casi ATTUALMENTE positivi* (-2.097 rispetto a ieri)

– 855 in terapia intensiva (-38 rispetto a ieri)

– 11.453 ricoverati con sintomi (-719 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 223.096 (+992 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

/// Dal 18 maggio inizia la FASE 3, quasi tutto riaperto e niente autocertificazione///

L’82% (circa 64.000) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 14,4% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 21,1% almeno due patologie e il 60,9% ben tre patologie; solo il 3,6% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia.

/// REGNO UNITO E RUSSIA superano l’Italia per numero di contagi ///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook