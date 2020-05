Caldo torrido al sud, superati i primi 40 gradi in Sicilia

L’intensa e improvvisa ondata di caldo che ha investito le regioni del sud ha causato parecchi disagi a causa delle fortissime raffiche di scirocco su regioni come Puglia e Sicilia. I venti impetuosi sono stati responsabili anche dell’impressionante aumento termico su determinati settori del Meridione, come la Sicilia settentrionale, la Calabria tirrenica e la Puglia adriatica sino al foggiano.

Dopo l’eccezionale temperatura massima di ieri a Palermo, oggi il caldo ha fatto addirittura peggio: su due località della Sicilia settentrionale sono arrivati oggi, 14 maggio 2020, i primi 40°C dell’anno in Europa. La temperatura più alta spetta a Patti, nel messinese, dove la stazione meteorologica ufficiale (del servizio informativo Agrometeorologico) ha rilevato una temperatura massima di ben +40.3°C.

Si tratta dunque della temperatura più alta registrata in questa prima parte del 2020 in Europa (nessuna località europea era riuscita ad andare oltre i 40°C in questa primavera). Alla base di questa temperatura eccezionale troviamo sia la massa d’aria di partenza, molto calda e di estrazione sahariana, e sia i venti intensi provenienti da sud, costretti a superare i rilievi come le Madonie, i Nebrodi e i Peloritani, riscaldandosi per compressione adiabatica. Il fenomeno è noto come “favonio“: l’aria che giunge da sud è costretta a superare i rilievi perdendo la sua umidità e successivamente scivola sul versante opposto con una temperatura superiore.

Per questo motivo quest’oggi troviamo temperature decisamente diverse anche nel raggio di pochi chilometri: ad esempio nel messinese tirrenico si registrano temperature tra i 35 e 40.3°C, mentre nel catanese o nel messinese ionico la colonnina di mercurio a fatica è riuscita a portarsi oltre i 25°C.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook