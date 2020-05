Risveglio caldo al sud: temperature tropicali in piena notte, fino a 36 gradi a Palermo!

Notte dal sapore tropicale per il sud Italia: l’alito rovente dell’anticiclone africano si sta manifestando in tutti i suoi connotati più estremi e decisamente anomali per la prima parte di maggio.

Dopo il record storico registrato ieri da Palermo, che ha sfiorato i 40°C, la notte non si è rilevata meno clamorosa.

I forti venti di scirocco e ostro, spesso secchi e caldi su tante aree del sud, uniti alle isoterme clamorosamente alte per il periodo (fino a +25°C a 1500 m di quota) hanno causato aumenti di temperatura importanti anche in piena notte e in assenza del Sole. La temperatura più clamorosa risulta quella di Capaci, a ovest di Palermo: qui tra tarda notte e l’alba il termometro ha segnato ben +36.5°C.

Il caldo non ha risparmiato anche altre regioni del sud: fino a 32/34°C in Calabria, nel cosentino, nel vibonese e nel reggino, fino a 33°C in Campania (nel Cilento) e fino a 31°C in Puglia e precisamente a Barletta (temperatura raggiunta all’una di notte). Sulle restanti aree del Meridione i termometri hanno segnato valori tra i 20 e i 28°C a seconda della posizione geografica.

Attenzione nelle prossime ore

I forti venti di scirocco continueranno a sferzare il sud per gran parte della giornata: le raffiche più forti coinvolgeranno la Sicilia settentrionale e la Puglia centro-meridionale, dove si temono picchi anche superiori ai 100 km/h.

Clima caldo su tutto il Meridione: le massime oggi raggiungeranno i 32-34°C su Puglia (specie nelle zone interne), Calabria e Campania. Picchi fino a 36-37°C nelle zone interne della Sicilia.

Clima caldo ma senza clamorosi eccessi al centro Italia (temperature tra 23 e 30°C) e clima più fresco al nord dove arriverà una nuova ondata di maltempo.

In particolare ci aspettiamo l’arrivo di rovesci e forti temporali tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi: fenomeni importanti su Piemonte e Lombardia, pertanto prestare attenzione a possibili nubifragi, grandinate e forti colpi di vento.

A cura di Raffaele Laricchia

