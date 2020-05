Ecco la bozza del nuovo decreto: dal 18 Maggio spostamenti in regione senza autocertificazione

Il Governo ha varato la bozza del nuovo decreto legge che entrerà in vigore a partire dal 18 Maggio e regolamenterà spostamenti e riaperture.

Anche se bisogna attendere ancora un po’ per l’ufficialità, è praticamente confermato che dal 18 maggio gli spostamenti all’interno del territorio regionale non saranno più soggetti ad alcuna limitazione (fatta eccezione per eventuali limitazioni per specifiche aree in caso di eventuale aggravamento della situazione epidemiologica). Scomparirà quindi molto probabilmente la necessità dell’autocertificazione.

Gli spostamenti interregionali saranno possibili, secondo il nuovo testo, a partire dal 3 giugno. Fino a quel momento restano vietati ” salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Dopo il 2 giugno sarà possibilelimitare gli spostamenti tra regioni “solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

Per quanto riguarda le attività economiche e produttive, dal 18 maggio secondo la bozza del decreto queste “sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale”. Ma “le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”. Chi non rispetta protocolli e linee guida rischia “la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

A cura di Francesco Ladisa

