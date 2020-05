Stati Uniti: violenta scossa di terremoto in Nevada, trema Las Vegas

Una forte scossa di terremoto è avvenuta oggi 15 maggio 2020 sugli Stati Uniti occidentali, esattamente nel deserto del Nevada. Il sisma è avvenuto alle 13.03 italiane, corrispondenti alle 04.03 (piena notte) all’epicentro.

Dai dati ufficiali dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.4 sula scala richter mentre la profondità ipocentrica è stata individuata a soli 4 km di profondità. L’INGV ha assegnato al sisma la magnitudo 6.3 sulla scala richter.

Epicentro localizzato nel cuore del Nevada settentrionale, nel deserto tra i piccoli centri abitati di Tonopah, Coaldale, Mina, e Luning.

A giudicare dalle prime informazioni sui dati del sisma, è facile pensare ad un terremoto particolarmente violento soprattutto nell’area epicentrale dove sono presenti alcuni centri abitati da poche migliaia di abitanti. Al momento non giungono notizie di danni, feriti o vittime, ma cercheremo di informarvi a tal proposito nei prossimi minuti.

Il sisma è stato nettamente avvertito su tutto il Nevada e in California: molte persone hanno percepito il sisma in città come Sacramento e Las Vegas, distanti poco più di 300 km dall’epicentro.

Non ci sono danni a Las Vegas, solo paura tra la popolazione per i tremori durati diversi secondi.

/// MONITORAGGIO TERREMOTI IN TEMPO REALE, CLICCA QUI ///



Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook