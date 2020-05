Ultim’ora: grosso incendio nel veneziano, densa nube nera nella zona di Marghera

Un grosso incendio, forse innescato da un’esplosione, sta colpendo da qualche minuto un capannone nell’entroterra veneziano, in particolare nella zona di Malcontena, fra Marghera e Mira.

In base alle prime notizie, le fiamme si sono sviluppate nello stabilimento 3V Sigma Spa, produttore di prodotti speciali chimici.

Una grossa nube di fumo è visibile da un’ampia distanza, anche dal centro di Venezia, e sta allarmando numerosi cittadini.

Non si esclude che il fumo sprigionato dall’incendio possa essere tossico e per tanto è consigliabile chiudere le finestre ed evitare di uscire nella zona.

Aggiornamento ore 11.30: la 3V Sigma SPA non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Non è ancora stabilito se i fumi siano tossici o meno, ma il il Comune di Venezia ha pubblicato un post in cui si raccomandano i cittadini di rimanere in casa e chiudere bene porte e finestre.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nel corso delle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

