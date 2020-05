Aggiornamenti Protezione Civile Covid-19, 17 maggio: ancora miglioramenti, solo 675 nuovi contagi

Ancora miglioramenti in Italia sul fronte coronavirus: la Protezione Civile, in stretto contatto col Ministero della Salute, informa che le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 675 (numero più basso da fine febbraio) mentre ieri erano stati 875.

Calano anche i nuovi decessi mentre si mantiene stazionario l’incremento dei guariti rispetto a ieri.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 17 maggio 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 675 (-200 rispetto a ieri)

– 31.908 vittime (+145 rispetto a ieri)

– 125.176 guariti (+2.366 rispetto a ieri)

– 68.271 casi ATTUALMENTE positivi* (-1.836 rispetto a ieri)

– 762 in terapia intensiva (-13 rispetto a ieri)

– 10.311 ricoverati con sintomi (-89 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 225.435 (+675 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

///INQUINAMENTO DA CORONAVIRUS, arrivano le multe per chi butta mascherine per strada? ///

L’85% (circa 57.000) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 14,9% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 21,3% almeno due patologie e il 59,8% ben tre patologie; solo il 3,9% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia.

/// REGNO UNITO E RUSSIA superano l’Italia per numero di contagi ///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook