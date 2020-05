Aggiornamenti Protezione Civile Covid-19, 18 maggio: crollano i contagi, appena 451 oggi

Con l’apertura quasi totale delle attività ed il lento ritorno della normalità, arrivano anche importanti aggiornamenti sanitari sull’epidemia del coronavirus. Nonostante siano passate due settimane dai primi importanti allentamenti delle restrizioni, il numero dei contagi è continuato a scendere gradualmente e nettamente.

Quest’oggi sono 451 i nuovi casi positivi al coronavirus (mentre ieri erano stati 675) e per la prima volta dopo oltre due mesi il numero dei nuovi decessi in 24 ore scende sotto i 100.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 18 maggio 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 451 (-224 rispetto a ieri)

– 32.007 vittime (+99 rispetto a ieri)

– 127.326 guariti (+2.150 rispetto a ieri)

– 66.473 casi ATTUALMENTE positivi* (-1.798 rispetto a ieri)

– 749 in terapia intensiva (-13 rispetto a ieri)

– 10.207 ricoverati con sintomi (-104 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 225.886 (+451 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

L’85% (circa 57.000) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 14,9% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 21,3% almeno due patologie e il 59,8% ben tre patologie; solo il 3,9% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia.

/// REGNO UNITO E RUSSIA superano l’Italia per numero di contagi ///

A cura di Raffaele Laricchia

