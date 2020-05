Allerta meteo per Sardegna, Lazio e Toscana nelle prossime ore: l’avviso dell’Aeronautica Militare

Un peggioramento atmosferico è in atto sulle regioni centro-settentrionali per l’approssimarsi di una bassa pressione che sarà responsabile di una fase di maltempo nei prossimi giorni.

Nelle prossime ore avremo un aumento dell’instabilità che interesserà il centro-nord sotto forma di piogge e temporali. In particolare fra pomeriggio e serata di oggi si prevedono fenomeni localmente intensi su Sardegna, Lazio settentrionale e Toscana.

Per queste zone è stato emesso infatti un avviso dell’Aeronautica Militare, che riportiamo qui di seguito. Per la Toscana è stato anche emessa dalla Protezione Civile un’allerta meteo con codice giallo per pioggia e temporali anche forti sul centro e sud della regione a partire dalle 18 di oggi, lunedì 18 maggio, per tutta la giornata di domani, martedì, fino alla mezzanotte.

PERSISTONO PER LE PROSSIME 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E PERSISTENTI, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA ORIENTALE E SETTENTRIONALE

DELL’ISOLA.

SI PREVEDONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, TEMPORALI ANCHE DI FORTE INTENSITA’ CON POSSIBILI GRANDINATE E FORTI COLPI DI VENTO SU LAZIO SETTENTRIONALE E TOSCANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA CENTROMERIDIONALE DI QUEST’ULTIMA.

A cura di Francesco Ladisa

