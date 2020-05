Ecco il maltempo: piogge e forti temporali prima al nord, poi al centro-sud

Una massa d’aria molto fresca e instabile si sta muovendo dalle Baleari verso la nostra penisola e già determina i primi intensi fenomeni su Sardegna, Lombardia, Toscana ed Emilia. Si tratta solo del preludio al peggioramento vero e proprio che arriverà domani su gran parte del centro-nord.

La perturbazione si scontrerà con l’aria calda che negli ultimi giorni si è accumulata sulla nostra penisola, soprattutto sulle zone interne, e facendo leva su questo fattore innescherà rovesci e anche forti temporali.

I fenomeni si riveleranno domani localmente violenti al nord (specie tra Veneto, Trentino, Emilia e Lombardia), in Sardegna e nelle zone interne del centro. Attenzione all’elevata possibilità di grandinate e forti colpi di vento legati ai temporali.

Fenomeni più sparsi e non molto intensi su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli.

Domani sera la perturbazione approccerà anche il sud (in particolare Sicilia settentrionale, Campania e Puglia settentrionale).

Forte maltempo al centro-sud e fine del caldo

Il caldo africano è destinato a tramontare rapidamente da domani e per tutto il resto della settimana: l’aria fresca legata a questa perturbazione spazzerà via la calura trasformandola in pioggia e temporali intensi che faranno parte delle nostre giornate almeno fino a giovedì.

Nei giorni di mercoledì 20 e giovedì 21 il maltempo si concentrerà principalmente sul centro-sud, mentre al nord tornerà pian piano a splendere il Sole. Oltre ai forti temporali (più probabili sulle zone interne dalle Marche fino alla Sicilia) avremo un calo sostanzioso delle temperature anche di 6-9°C.

A cura di Raffaele Laricchia

