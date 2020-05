Meteo, la settimana parte col maltempo: forte perturbazione in avvicinamento

Ve ne avevamo parlato in maniera approfondita in questo editoriale, ed ora ci troviamo alle porte di un nuovo forte peggioramento che agirà per diversi giorni sulla nostra penisola.

Questa perturbazione avrà il compito di spazzar via l’ondata di caldo giunta nei giorni scorsi e che ha portato per la prima volta le temperature sopra i 30°C, regalandoci giornate praticamente da piena estate.

Ebbene riuscirà nel suo intento: da domani e soprattutto da mercoledì la calura africana sarà spazzata via e le temperature torneranno grossomodo attorno alle medie del periodo su tante nostre regioni da nord a sud. Il calo termico, però, sarà preceduto da acquazzoni e temporali purtroppo anche di forte entità.

Previsioni per oggi 18 maggio 2020

La perturbazione in arrivo da ovest approccerà inizialmente le regioni più occidentali prima di estendersi, domani, a tutta la nostra penisola. Pertanto nubi in aumento su Sardegna, Lazio, Toscana e tutto il nord Italia sin dal mattino. Piogge e temporali forti a breve in Sardegna, mentre sul Lazio avremo qualche debole fenomeno solo al mattino.

Tra pomeriggio e sera peggiora su tutto il nord-ovest e Toscana, mentre altrove i fenomeni saranno ancora quasi ovunque assenti.

Clima ancora caldo oggi con temperature fino a 28-32°C al sud. Inizia il calo termico sulla Sardegna e nord-ovest.

A cura di Raffaele Laricchia

