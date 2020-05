Coronavirus: gli USA superano i 90 mila morti

Continuano a crescere i numeri dell’epidemia negli Stati Uniti d’America, dove è stata varcata la triste soglia dei 90mila decessi da coronavirus.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, si registrano 1,5 milioni di casi positivi. Lo rileva l’università Johns Hopkins. Nell’ultima settimana sono 10 mila le vittime in tutti gli USA. E solo nello Stato di New York i morti sono 22.619.

Donald Trump intanto è tornato ad attaccare l’Oms – di cui è in corso l’Assemblea mondiale – definendola “un burattino nelle mani della Cina”. Secondo il Presidente Usa l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe aiutato i cinesi a nascondere la reale portata dalla pandemia nelle sue fasi iniziali. Per questo ha annunciato che intende tagliargli i fondi, portandoli dai 450 attuali a 40 milioni di dollari.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook