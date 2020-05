Forte maltempo in Puglia: nubifragi e allagamenti

La perturbazione in azione sul centro-sud Italia sta apportando come previsto forti piogge e temporali in Puglia, una fra le regioni più colpite oggi dal maltempo.

Un vasto sistema temporalesco si è formato dalla tarda mattinata e insiste tutt’ora (seppure attenuato) sulla Puglia centro-settentrionale, in particolare fra foggiano e nord-barese. Ingenti le precipitazioni cadute: si registrano fino a 80-90 millimetri di pioggia infatti nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, epicentro del nubifragio.

Non mancano i disagi soprattutto legati ad allagamenti e alla circolazione stradale. La pioggia ha inondato numerosi campi agricoli dell’entroterra pugliese per cui si temono danni.

Piogge e allagamenti anche sul barese centrale, con accumuli diffusamente sopra i 25-30 millimetri. Anche nel capoluogo piove insistentemente dal primo pomeriggio. Alcuni sottopassi sono stati chiusi.

Le condizioni meteo resteranno perturbate anche nelle prossime ore con instabilità fino alla mattinata di domani. Poi il tempo migliorerà sensibilmente.

A cura di Francesco Ladisa

