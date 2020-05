Il Ciclone Amphan colpisce India e Bangladesh: devastata al città di Calcutta, tanti danni e vittime

Come previsto il ciclone Amphan si è abbattuto con violenza su India orientale e Bangladesh, causando devastazione e vittime.

Piogge torrenziali, venti attorno ai 150 chilometri all’ora e imponenti mareggiate hanno causato frane e inondazioni, abbattuto alberi e danneggiato edifici. Il bilancio è di almeno 24 morti ma il bollettino di vittime e feriti potrebbe ulteriormente aggravarsi.

Particolarmente colpita la città indiana di Calcutta, capitale dello stato indiano del Bengala Occidentale, nella parte orientale dell’India: 14 milioni di abitanti sono rimasti senza elettricità e mezzi di comunicazione, 12 le vittime. Molte strade di Calcutta sono allagate e centinaia di alberi sono stati abbattuti dalla furia del vento.

In Bangladesh, il distretto più colpito è quello di Satkhira, dove vaste aree sono state allagate a causa del crollo degli argini in diversi punti.

La situazione è complicata dalla pandemia: c’è grande preoccupazione per un possibile aumento dei contagi da Covid-19, soprattutto nei campi profughi del Bangladesh che ospitano migliaia di sfollati Rohingya dal Myanmar. Per proteggersi dall’arrivo del tifone, milioni di persone si sono radunate in piccoli rifugi, nonostante le norme di distanziamento sociale in vigore da un paio di mesi per contrastare l’epidemia del coronavirus.

Amphan è il primo super ciclone che si è formato nel Golfo del Bengala dal 1999. Sebbene i suoi venti si fossero indeboliti al momento in cui ha colpito la terraferma, era ancora classificato come un ciclone molto severo.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook