Meteo: ancora nubi e piogge al sud, ma l’anticiclone delle Azzorre avanza

La forte perturbazione che ieri ha avvolto il centro-sud, con piogge e temporali piuttosto forti e anche dannosi, sta gradualmente lasciando l’Italia muovendosi verso sud-est. Come si evince dalle immagini del satellite le nubi continuano ad interessare il sud, ma sul resto d’Italia è tornato a splendere il Sole in lungo e in largo grazie all’entrata di aria più secca e gradevole che nulla ha a che vedere con la calura africana dei giorni scorsi.

L’anticiclone delle Azzorre ha ormai conquistato l’Europa occidentale e si appresta ad espandersi anche sulla nostra penisola proprio a partire da oggi fino al termine della settimana.

Previsioni per oggi 21 maggio 2020

Ultimi acquazzoni su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: qualche temporale sarà ancora possibile sulle aree collinari e montuose, ma già dal tardo pomeriggio migliorerà ovunque. In Puglia il miglioramento anticiperà alla tarda mattina.

Cieli via via sempre più sereni su Molise, Abruzzo, Lazio e Campania.

Stabile e soleggiato sul resto della penisola.

Clima molto fresco al sud e sul lato adriatico: le massime a fatica raggiungeranno i 21-23°C, mentre avranno vita facile in pianura Padana, Toscana e Lazio riuscendo a salire anche oltre i 25°C.

A cura di Raffaele Laricchia

