Cometa Swan verso il picco di luminosità, ecco come e quando vederla

Dopo la delusione della cometa Atlas, andata in frantumi nei giorni scorsi lasciandoci letteralmente a bocca asciutta, un piccolo “contentino” potrebbe arrivare dalla cometa Swan. Il corpo roccioso denominato C/2020 F8 (SWAN) in queste ore sta raggiungendo la sua massima luminosità che addirittura potrebbe durare, salvo imprevisti, sino a metà giugno.

Probabilmente Swan sarà la cometa più luminosa che vedremo quest’anno e, sebbene non sarà al livello delle aspettative date da Atlas, e con le giuste condizioni potremo anche osservarla ad occhio nudo dai nostri balconi. Ovviamente sarà necessario trovarsi in luoghi con bassissimo inquinamento luminoso, lontano da città e centri abitati e preferibilmente in aperta campagna o montagna.

La cometa Swan ha raggiunto il perigeo (distanza minima dalla Terra) il 13 maggio ed ora prosegue il suo cammino verso il Sole: in questa fase la cometa si “accenderà” grazie al calore emesso dalla nostra stella e proprio per questo motivo saremo in grado di osservarla. Il momento migliore per osservare la cometa sarà proprio la prossima notte ma non è escluso che possa ulteriormente illuminarsi tra fine maggio e inizio giugno, secondo quanto riferito dalla ESA (Agenzia Spaziale Europea).

Come e dove vedere la cometa

Swan al momento si trova a 102 milioni di km dalla Terra, nella costellazione di Perseo. Possiede una magnitudine di 5.9, pertanto può essere vista anche dai nostri occhi in particolari condizioni ambientali. Ovviamente chi avrà a portata di mano un binocolo o un piccolo telescopio non avrà alcun problema ad osservare il corpo roccioso.

Oggi e nei prossimi giorni la cometa sarà visibile tra le 21 e le 22 puntando lo sguardo a nord-ovest, poco sopra l’orizzonte.



Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook