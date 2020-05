Etna: esplosioni e nube di cenere dal cratere Sud-Est nelle ultime ore

Fra nottata e primo mattino di oggi si è verificata un’intensificazione dell’attività stromboliana sull’Etna, con fuoriuscita di cenere ed esplosioni dal cratere di Sud-Est.

Una massiccia nube di cenere vulcanica ha raggiunto i 4.500 metri di altezza e si è poi dispersa in direzione sud-ovest. La situazione è costantemente monitorata dall’Ingv.

Attualmente il fenomeno ha avuto una forte diminuzione con l’emissione di cenere confinata nella zona sommitale del vulcano. L’ampiezza del tremore vulcanico è in decremento ed ora è su valori medi.

Come riporta l’INGV, l’attività infrasonica non evidenzia variazioni significative e permane attiva la sorgente nell’area del cratere NEC e subordinatamente NSEC. Le deformazioni del suolo non evidenziano variazioni significative.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook