Covid-19, modello svedese: senza lockdown arriva il più alto tasso di mortalità al mondo

Il tanto acclamato modello svedese purtroppo sembra non aver portato gli effetti sperati. Negli ultimi giorni l’epidemia del coronavirus sta accelerando rapidamente in diverse città svedesi e al tempo stesso sta crescendo nettamente anche il tasso di mortalità del patogeno. Al momento la Svezia, su una popolazione di circa 10 milioni di abitanti, conta 32.809 casi di contagio e 3.925 decessi.

Con 6.08 decessi per milione di abitanti al giorno, la Svezia diventa il Paese col più alto tasso di mortalità da Covid-19 al mondo, superando in maniera netta Gran Bretagna (5.57), Italia (3) e Belgio (4.28). Le stime sono state diffuse da Daily Telegraph,citando i dati Our World in Data che si basano su una media mobile della settimana 13-20 maggio.

Dunque questi tassi di mortalità si riferiscono all’ultima settimana e non a tutta la pandemia.

Esaminando l’intero periodo epidemico, i tassi di mortalità più alta appartengono a Belgio, Spagna, Italia, Gran Bretagna e Francia. Tuttavia il repentino aumento del tasso di mortalità in Svezia nell’ultima settimana sottolinea come l’assenza di restrizioni abbia agevolato la diffusione del patogeno negli ultimi mesi.

La Svezia ha combattuto la pandemia senza il lockdown adottato da tantissimi altri Paesi del mondo: il governo ha preferito puntare sul senso di responsabilità dei propri cittadini ed il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Le scuole per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni sono rimaste aperte, così come caffè, bar, ristoranti e aziende.

A cura di Raffaele Laricchia

