Volo Eurowings decollato dalla Germania arriva ad Olbia, ma l’aeroporto è chiuso e torna indietro

Potrebbe sembrare una notizia ironica ma è tutto vero. Un aereo della compagnia Eurowings decollato stamane (alle 6:29) dall’aeroporto di Dusseldorf, in Germania, diretto ad Olbia, è stato costretto a tornare alla base una volta appurato che l’aeroporto sardo era chiuso al traffico.

Dopo circa due ore di volo il pilota, forse resosi conto che l’aeroporto era appunto chiuso, ha sorvolato il cielo di Olbia per almeno 20 minuti e ha fatto rientro nel paese da cui decollato.

Al momento non sono note le cause del “disguido”: sembra assurdo che il comandante non fosse a conoscenza della chiusura dello scalo Olbia-Costa Smeralda, così come sarebbe assurdo che abbia avuto tutte le autorizzazioni per arrivare a Olbia pur sapendo del lockdown. Non è esclusa per tanto l’ipotesi che si sia trattato di un volo di prova anche se “volteggiare” per 20 minuti su Olbia resta, comunque, inspiegabile.

La Geasar, società aeroportuale che gestisce l’aeroporto Costa Smeralda, chiuso per le misure legate all’emergenza Coronavirus, sta ora effettuando tutti gli accertamenti del caso.

La scorsa settimana era stata diffusa la “Notam”, acronimo della dicitura inglese, “Notice to AirMen”, ovvero le informazioni e gli avvisi a disposizione dei piloti di aeromobili ed elicotteri per essere aggiornati sulle disposizioni vigenti negli aeroporti. Dati che vengono poi accentrati e gestiti da Enav Nazionale e messe a disposizione. E in quella della scorsa settimana era chiaramente indicata la chiusura ai voli di linea dell’aeroporto di Olbia, per tanto sembra piuttosto strano che l’Eurowings abbia comunque fatto decollare il volo alla volta di Olbia.

A cura di Francesco Ladisa

