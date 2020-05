Coronavirus, pandemia dilaga in America latina: 16.500 casi in un giorno

Continua a dilagare la pandemia nell’America latina, dove si contano ormai oltre 700 mila casi accertati di coronavirus.

Ad avere il triste primato è sempre il Brasile, secondo Paese al mondo dopo gli USA per numero di contagiati. Il gigante sudamericano ha accumulato in un giorno altri 16.500 pazienti con Covid-19 portando il totale a 347.398. Quasi 1000 le vittime, 22.013 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia.

A distanza, al secondo e terzo posto, si trovano il Perù (115.754 e 3.373) ed il Cile (65.393 e 673). Seguono, con più di 5.000 contagi, il Messico (62.527 e 6.989), l’Ecuador (36.258 e 3.096), Colombia (19.131 e 682), la Repubblica Dominicana (14.422 e 458), Panama (10.267 e 295), Argentina (10.649 e 439) e Bolivia (5.579 e 230).

La pandemia ha ucciso almeno 339.758 persone in tutto il mondo sin dalla sua insorgenza a dicembre in Cina, secondo un rapporto compilato da AFP da fonti ufficiali. Più di 5.260.970 casi sono stati registrati in 196 paesi e territori. Gli Stati Uniti sono come detto il paese più colpito in termini di numero di morti e casi, con 97.048 morti per 1.621.658 positivi accertati.

A cura di Francesco Ladisa

