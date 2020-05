Paura alle Isole Tremiti, traghetto della Tirrenia finisce sugli scogli

Paura alle Isole Tremiti, a largo del Gargano, dove in tarda mattinata un traghetto è finito sugli scogli nel porticciolo dell’Isola di San Nicola.

L’imbarcazione, un traghetto della Tirrenia partito da Termoli, con a bordo sette passeggeri, è andata a urtare una scogliera all’ingresso del piccolo porto. Ancora da stabili le cause dell’incidente: forse potrebbe essersi trattato di un problema tecnico alle manette del traghetto che non avrebbe permesso al natante di effettuare la manovra.

Immediato è scattato l’sos dell’equipaggio. Fortunatamente nessuna persona a bordo è rimasta ferita. La Capitaneria di porto delle isole è arrivata immediatamente e alcuni sub si sono immersi per verificare l’entità dei danni. Il traghetto nelle ore successivo è stato condotto in banchina per le le indagini tecniche.

A cura di Francesco Ladisa

