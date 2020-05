A Torino lo spettacolo delle Frecce Tricolori genera folle con migliaia di persone

Ha avuto inizio oggi il tour delle Frecce Tricolori che nei prossimi giorni disegneranno la bandiera italiana, sorvolando tutte le regioni. Sarà un grande abbraccio agli italiani che si chiuderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. 21 le città città dove si svolgerà l’evento.

Un modo per celebrare l’Italia unita nella lotta contro il Coronavirus: un abbraccio virtuale agli italiani che sono desiderosi di uscire da questo periodo di crisi sanitaria ed economica.

Poco fa, alle ore 15, le Frecce hanno sorvolato i cieli di Torino, una ripresa “nel rispetto delle regole”, come recita il comunicato dell’Aeronautica. Tuttavia come testimoniano diverse foto diffuse sui social network e in rete negli ultimi minuti, l’evento ha portato alla presenza di un gran numero di persone nelle strade e nelle piazze della città, in barba alle note norme del distanziamento sociale.

Anche se all’aria aperta, si sono creati nutriti gruppi e assembramenti di persone, che rappresentano come sappiamo una possibile fonte di diffusione dei contagi.

Stupende le @FrecceTricolori a Torino. Ma perché da Piazza Vittorio alla Gran Madre non si è fatto rispettare il distanziamento sociale, @c_appendino? pic.twitter.com/NmvzzfhTag

— Fabrizio Goria (@FGoria) May 25, 2020

Complice anche l’assenza di controlli, in diverse zone come davanti alla basilica della Gran Madre, in piazza Vittorio, sul ponte sul Po e nel piazzale del monte dei Cappuccini, si sono accalcate folle di migliaia di persone, molti dei quali purtroppo privi di mascherina. Un assembramento tale che ai Cappuccini, vicino al parapetto, si è creata anche un po’ di ressa tra chi cercava di conquistarsi il posto migliore per ammirare il panorama sulla città. Tutto questo quando mancava ancora quasi un’ora al passaggio degli aerei.

