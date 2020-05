Catastrofica invasione di cavallette in India: le immagini incredibili dalla zona di Nuova Delhi

Vi avevamo parlato nelle scorse settimane della seria minaccia rappresentata dalle invasioni di cavallette nei paesi africani e in seguito anche in quelli asiatici.

Dopo Arabia Saudita, Yemen e altri paesi vicini una ondata di locuste ha colpito in questi ultimi giorni l’India settentrionale. Come riportato da diversi giornali asiatici, sciami di milioni di locuste hanno raggiunto l’area di Nuova Delhi, causando danni e allarme fra la popolazione.

Nelle città, dove non possono divorare le piantagioni, gli sciami si accaniscono sulle cime degli alberi e li devastano. Nel fine settimana il ministro dell’Ambiente ha informato che le locuste hanno già flagellato, oltre al Rajasthan, vaste aree del Punjab, dell’Haryana e del Madhya Pradesh. Il ministro ha aggiunto che il paese sta contrastando gli attacchi degli insetti con il sostegno dell’Aviazione, che ha autorizzato l’uso di droni, per la sorveglianza e per spruzzare pesticidi.

Quest’anno è in atto, secondo diversi esperti, una delle più importanti invasioni di locuste del secolo, probabilmente la più massiccia degli ultimi 70 anni. Una invasione che ha già toccato 23 paesi tra Africa orientale, Medio Oriente e Asia e sta minacciando in modo molto serio l’agricoltura indiana.

Con questi due video vi mostriamo le incredibili immagini dell’invasione di locuste registrata ieri nella città di Jaipur, non lontano da Delhi. Nella zona si tratta della peggiore da 26 anni secondo Keith Cressman, dirigente della FAO preposto alla previsione di tali sciami.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook