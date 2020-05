Covid-19, aggiornamenti Protezione Civile 26 maggio 2020: +397 casi, ancora miglioramenti

Miglioramenti lenti e costanti: è ciò che si evince dal bollettino odierno della Protezione Civile in stretto contatto con il Ministero della Salute. L’epidemia del coronavirus oggi ha portato 397 nuovi casi positivi in Italia, registrando un lieve aumento rispetto a ieri. Lieve calo dei nuovi decessi rispetto alle scorse 24 ore.

Continua a scendere con estrema costanza la pressione sulle strutture ospedaliere, mentre i guariti continuano ad essere numerosi.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 26 maggio 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 397 (+97 rispetto a ieri)

– 32.955 vittime (+78 rispetto a ieri)

– 144.658 guariti (+2.677 rispetto a ieri)

– 52.942 casi ATTUALMENTE positivi* (-2.358 rispetto a ieri)

– 521 in terapia intensiva (-20 rispetto a ieri)

– 7.917 ricoverati con sintomi (-268 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 230.555 (+397 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

L’83% (44.504) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 15% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), il 21,4% almeno due patologie e il 59,6% ben tre patologie; solo il 4.1% dei deceduti non presenta alcuna patologia.

A cura di Raffaele Laricchia

