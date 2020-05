Clima: COP26 rinviata a Novembre 2021

E’ stato deciso nelle ultime ore il rinvio della COP26 che era previsto quest’anno in Gran Bretagna. L’importante evento sul clima e sulla politica ambientale è stato posticipato al Novembre 2021.

Le date sono state proposte dal governo britannico e, come previsto, il vertice si svolgerà a Glasgow in Scozia, con un vertice preparatorio (warm-up summit) in Italia.

Una data forse troppo lontana quella stabilita: la speranza è che nel frattempo governi e paesi lavorino comunque nella giusta direzione. Alok Sharma, segretario commerciale del Regno Unito e presidente di Cop26, ha dichiarato: “Mentre ci concentriamo giustamente sulla lotta all’immediata crisi del coronavirus, non dobbiamo perdere di vista le enormi sfide del cambiamento climatico. Stiamo lavorando con i nostri partner internazionali su una ambiziosa tabella di marcia per l’azione globale sul clima tra oggi e novembre 2021.”

A cura di Francesco Ladisa

