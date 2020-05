Coronavirus: riaprono tutte le regioni dal 3 giugno, anche la Lombardia

È ora ufficiale: dal 3 giugno il lockdown terminerà definitivamente e sarà possibile circolare sull’intero territorio italiano, anche nelle regioni potenzialmente più a rischio. Chiunque potrà andare in ogni regione d’Italia in piena libertà, pur rispettando le norme di sicurezza e di distanziamento sociale.

La decisione è stata presa nelle scorse ore dal Governo dopo aver analizzato tutti gli indici di contagio, arrivando a definire che l’RT è sotto l’1 a livello nazionale e regionale. Il via libera ufficiale è arrivato nella tarda sera di venerdì. “Il decreto legge vigente prevede dal 3 spostamenti infraregionali — ha dichiarato il ministro Roberto Speranza -. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti”.

La riapertura dunque riguarda anche la Lombardia, ancora adesso la regione più colpita dal coronavirus con oltre 300 nuovi casi di contagio quotidiani.

Resta comunque facoltà di Governo e Regioni di far scattare nuove zone rosse nel caso il contagio dovesse riprendere forza, come suggerito dal Comitato tecnico scientifico del Governo.

Saranno riaperti, sempre dal 3 giugno, anche i confini nazionali verso gli altri Paesi dell’Unione Europea.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook