Forte maltempo in Puglia: fiumi di grandine a Latino, nel brindisino

La vasta saccatura fredda che dall’Est Europa si estende fino all’Italia sta alimentando in queste ore forte instabilità atmosferica al centro-sud.

La Puglia è una delle regioni più colpite con rovesci e temporali anche di forte intensità che stanno colpendo la regione da nord a sud. In mattinata i temporali hanno interessato soprattutto il Salento, purtroppo anche con grandinate e danni.

In questo video la situazione nelle scorse ore a Latiano, in provincia di Brindisi, dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua e grandine.

Al momento un forte temporale ha raggiunto anche Bari, dove piove abbondantemente. Grandinate vengono segnalate anche nell’entroterra barese.

A cura di Francesco Ladisa

