Grandinata estrema nel Salento: si spala il ghiaccio a Melpignano

Durante l’intenso peggioramento che ieri ha coinvolto il sud Italia, si sono sviluppati numerosi violenti temporali nel corso delle ore pomeridiane principalmente sui settori interni. Alcuni di questi temporali si sono rivelati estremi come ad esempio in Puglia: intensi fenomeni hanno colpito il barese, il brindisino (vedi la grandinata a Latiano) e soprattutto il cuore del Salento.

In particolare vi segnaliamo una grandinata a dir poco eccezionale e purtroppo molto dannosa per le campagne, avvenuta tra Maglie e Melpignano, a sud di Lecce. La tempesta di grandine è avvenuta nel corso di sabato pomeriggio a causa di un piccolo ma violentissimo temporale (probabilmente ad asse obliquo) formatosi proprio sulla zona di Maglie.

La grandinata è stata talmente intensa e persistente che ha imbiancato interamente il centro abitato di Melpignano ed è riuscita ad accumulare al suolo diversi centimetri di ghiaccio.

Nei pressi di avvallamenti o conche il ghiaccio si è accumulato in grande quantità, riuscendo a paralizzare totalmente il traffico cittadino. È stato necessario l’intervento dei trattori per spalare via il ghiaccio dalle strade come dopo un’intensa nevicata.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook