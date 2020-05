Meteo, domenica grigia e instabile: ancora temporali residui al sud

Il risveglio non è dei migliori in Italia dal punto di vista meteorologico: i cieli si presentano nuvolosi su quasi tutto il nord e il tempo non promette nulla di buono al sud a causa della perturbazione arrivata ieri, purtroppo non in maniera inosservata.

La giornata risulterà piuttosto instabile sul Meridione stante l’arrivo ininterrotto di correnti fresche dai Balcani, le quali vanno a scontrarsi con l’aria leggermente più calda presente sulle nostre regioni. Acquazzoni e temporali sono ancora dietro l’angolo su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, pertanto ombrelli a portata di mano almeno sino al pomeriggio.

Le nubi presenti al nord tenderanno gradualmente a dissolversi nel corso della mattina, lasciando spazio ad un tiepido Sole. Qualche temporale tuttavia potrebbe svilupparsi sull’arco alpino e sull’Appennino settentrionale nel corso del pomeriggio.

Nel video, condotto da Raffaele Laricchia, tutti gli aggiornamenti per oggi 31 maggio:



A cura di Raffaele Laricchia

