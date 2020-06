Covid-19, aggiornamenti Protezione Civile 2 giugno 2020: +318 casi, 55 decessi

Il Ministero della Salute ha registrato un aumento dei nuovi casi di contagio nelle ultime ore 24, sicuramente legato agli aggiornamenti scarsi del fine settimana per il lunedì. Sono 318 i nuovi casi positivi al coronavirus, mentre 55 i decessi delle ultime 24 ore. Tanti i guariti, pertanto il numero totale delle persone attualmente positive cala nettamente e si porta sotto i 40.000.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 2 giugno 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 178 318 (+140 rispetto a ieri)

– 33.530 vittime (+55 rispetto a ieri)

– 160.092 guariti (+1.737 rispetto a ieri)

– 39.893 casi ATTUALMENTE positivi* (-1.474 rispetto a ieri)

– 408 in terapia intensiva (-16 rispetto a ieri)

– 5.916 ricoverati con sintomi (-183 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 233.515 (+318 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

///Riapertura totale delle regioni dal 3 Giugno, è ufficiale ///





L’83% (33.569) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 15% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), il 21,4% almeno due patologie e il 59,6% ben tre patologie; solo il 4.1% dei deceduti non presenta alcuna patologia.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook