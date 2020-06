Meteo: Festa della Repubblica col Sole, ma il maestrale insiste al sud

Qualche giorno di stabilità per l’Italia, in attesa di una forte perturbazione ormai confermata tra giovedì e venerdì che ci farà ripiombare praticamente in autunno. La Festa della Repubblica è dominata dal Sole da nord a sud, ma le correnti fresche balcaniche non accennano minimamente ad abbandonare il Mediterraneo, come si evince dai venti di maestrale ancora sostenuti al sud.

Queste correnti fresche garantiscono clima più fresco al sud e sul lato adriatico, mentre abbiamo qualche grado in più al nord ma senza eccessi. Ovviamente la mancanza di un forte anticiclone si farà sentire: le correnti fresche settentrionali daranno vita anche oggi alla solita instabilità pomeridiana, caratterizzata da locali acquazzoni o temporali sulle zone interne e montuose.

Previsioni per oggi 2 giugno 2020

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Festa della Repubblica soleggiata da nord a sud al mattino. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali sull’arco alpino e in Appennino, specie tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Locali sconfinamenti sono attesi sui litorali tirrenici e, in serata, sulla pianura Padana tra Lombardia, Veneto e Friuli.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook