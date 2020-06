Cile, violenta scossa di terremoto tra Calama e Antofagasta

Una potente scossa di terremoto ha fatto tremare diverse aree del sud America oggi 3 giugno 2020, esattamente alle alle 04.35 locali (09.35 in Italia). L’epicentro del terremoto è stato localizzato in Cile dove numerose città hanno tremato per molti secondi.

Secondo i dati ufficiali dell’USGS il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.8 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 96 km di profondità. Epicentro individuato nell’entroterra cileno a ridosso della Riserva Naturale Los Flamencos. La grande città di Antofagasta dista circa 200 km, mentre la città di Calama solo 70 km. In entrambe le città il sisma è stato avvertito intensamente per molti secondi, costringendo decine di migliaia di persone a fiondarsi per strada.

Non risultano danni a cose o persone al momento, ma è probabile che l’ipocentro molto profondo del sisma abbia ne abbia smorzato la distruttività.



Nei pressi dell’area epicentrale sono presenti alcuni centri abitati da cui non ci sono notizie al momento: San Pedro de Atacama, Los Pantanos, Toconao.

Il sisma è stato nettamente avvertito anche in Argentina, Paraguay e Perù senza causare danni.

A cura di Raffaele Laricchia

