Maltempo, super grandinata nel torinese: grossi accumuli di ghiaccio a None

I primi segni di cambiamento del tempo, in vista della forte perturbazione di domani, iniziano a manifestarsi su diverse aree della pianura Padana. Le prime infiltrazioni di aria fresca hanno scatenato temporali pomeridiani e serali molto forti su Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto. Oltre alle piogge a carattere di nubifragio, i temporali hanno scatenato notevoli grandinate in maniera analoga a quanto accaduto ieri nel bergamasco.

Una fortissima grandinata si è abbattuta oggi pomeriggio nel torinese e precisamente sul comune di None. L’abitato è stato letteralmente sommerso dal ghiaccio, capace di creare accumuli anche di oltre 10 cm rendendo difficile la circolazione strada. La forte grandinata ha causato anche danni alla vegetazione.

Impressionanti le immagini che arrivano da None (TO). Le strade risultano sepolte dalla grandine, solidificatasi in enormi blocchi di ghiaccio.

Un altro video della notevole grandinata che ha colpito None (TO)Video di Mirella Civiletto Branca Pubblicato da Centro Meteo Piemonte CMP su Mercoledì 3 giugno 2020

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook