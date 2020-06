Spostamenti in auto e moto: come e in quante persone a bordo?

Si tratta di regole naturalmente prudenziali, che conviene seguire per scongiurare o ridurre al minimo la possibilità di contagio. Dal punto di vista giuridico, invece, sui mezzi di trasporto privati pare certamente sanzionabile (533 euro, riducibili a 373,34 pagando entro cinque giorni) solo la violazione dell’obbligo di portare la mascherina; non sembra invece configurabile la sanzione per il mancato distanziamento, ma si raccomanda ugualmente di rispettarlo.

Una deroga a queste regole di comportamento è rappresentata sicuramente dal caso in cui a bordo dell’autovettura ci siano persone dello stesso nucleo familiare oppure persone conviventi (probabilmente con la possibilità di dimostrarlo a un eventuale controllo). Le persone che vivono sotto uno stesso tetto possono spostarsi in auto tutte insieme senza problemi.

Infine, per quanto riguarda moto e scooter, anche qui vale la logica del distanziamento di 1 metro, per tanto non è consentito viaggiare in 2 a meno che non si è conviventi. Un’eccezione riguarda al momento la Liguria dove la Regione consente a persone che non vivono insieme di muoversi insieme in moto, a patto che si indossi il casco integrale o la mascherina chirurgica nel caso di caschi aperti.