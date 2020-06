Alluvione lampo nel nord della Colombia: colpito il di dipartimento di Bolívar

Una violenta ondata di maltempo ha causato un’alluvione lampo nel dipartimento di Bolívar, nel nord della Colombia.

L’area più colpita è stata quella fra i comuni di Norosí e Arenal, nell’area meridionale di Bolívar, dove si sono verificati estesi allagamenti per l’esondazione dei corsi d’acqua della zona.

Ad Arenal, i quartieri di Santa Rosa, Barrio Bajo, La Loma, San Antonio, Despertar, 2 de Enero, Pueblo Nuevo, La Invasión e parte dei quartieri La Sabana, El Sereno e La Quebrada sono stati inondati, con circa 910 famiglie in emergenza. Circa 120 le famiglie colpite invece a Norosí. In totale almeno 450 case sono state interessate dall’alluvione. Per fortuna nessuna persona è rimasta uccisa.

“Abbiamo già iniziato a lavorare sulla raccolta di informazioni e sulla valutazione dei danni e ci stiamo preparando all’attivazione della fase di recupero dei territori colpiti”, ha affermato Vicente Blel, Governatore del dipartimento di Bolívar.

A cura di Francesco Ladisa

