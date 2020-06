Meteo: estese perturbazione su tutto il nord, a breve scirocco al sud

Come ampiamente previsto nei precedenti editoriali, l’Italia è alle prese con una nuova forte perturbazione che in poco più di 36 ore ingloberà e bagnerà quasi l’intero territorio nazionale. Già ieri i primi segni di peggioramento non sono passati inosservati, come potete guardare in questo articolo.

Come si evince dallo scatto del satellite le nubi avvolgono il nord Italia: è proprio qui che troviamo le piogge più forti ed estese, mentre sul Meridione splende ancora il Sole.

Nelle prossime ore la situazione peggiorerà nettamente su tante regioni, da nord a sud: se sul Settentrione saranno piogge e temporali i protagonisti della giornata, al sud ci penseranno i forti venti di scirocco ad arrecare un primo guasto del tempo.

Previsioni per oggi 4 giugno 2020

[fvplayer id=”33″]

Cieli coperti su tutto il nord e dal pomeriggio anche al centro Italia. Tanta pioggia su tutte le regioni del nord e in Toscana, con accumuli localmente molto significativi a causa della formazione di isolati m potenti temporali.

In particolare le zone più a rischio sono Liguria centrale, spezzino, Toscana settentrionale, Emilia (parmense, piacentino, reggiano), alto Piemonte, alta Lombardia e Veneto: qui potranno svilupparsi, tra pomeriggio e sera, temporali intensi e persistenti, in grado di generare accumuli di pioggia oltre 100 mm, grandinate e forti colpi di vento.

Peggiora in serata anche su Sardegna, Marche, Lazio e Umbria. Attenzione ai locali temporali pomeridiani anche in Appennino fino alla Calabria.

Cieli sereni su gran parte del sud, ma dal pomeriggio il vento di scirocco si rinforzerà nettamente su tutto l’arco ionico e in Puglia con raffiche oltre i 50 km/h. Forte libeccio invece su Campania, Lazio e Toscana con raffiche oltre 60 km/h.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook