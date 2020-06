Covid-19, aggiornamenti Protezione Civile 5 giugno 2020: +518 casi, quasi tutti in Lombardia

Nel corso delle ultime 24 ore è stato registrato un importante incremento dei nuovi contagi da sars-cov-2 in Italia. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sono stati registrati 518 nuovi casi positivi, mentre ieri erano stati solo 177. Bisogna specificare che buona parte di essi sono situati in Lombardia dove sono stati effettuati circa 20.000 tamponi. Inoltre gran parte delle persone colte positive al coronavirus sono asintomatiche.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 5 giugno 2020) al momento abbiamo:

– totale tamponi positivi oggi: 518 (+341 rispetto a ieri)

– 33.774 vittime (+85 rispetto a ieri)

– 163.781 guariti (+1.886 rispetto a ieri)

– 36.976 casi ATTUALMENTE positivi* (-868 rispetto a ieri)

– 316 in terapia intensiva (-22 rispetto a ieri)

– 5.301 ricoverati con sintomi (-202 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 234.531 (+518 rispetto a ieri)

*i casi attualmente positivi sono tutte quelle persone positive al Covid-19, sia ricoverate in ospedale che in isolamento domiciliare. Pertanto questo numero non tiene conto delle vittime e dei guariti, che non essendo più positivi al virus vengono sottratti prima di aggiungere i nuovi tamponi positivi.

L’85% (31.359) dei positivi è in isolamento domiciliare. Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 15% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), il 21,4% almeno due patologie e il 59,6% ben tre patologie; solo il 4.1% dei deceduti non presenta alcuna patologia.

A cura di Raffaele Laricchia

